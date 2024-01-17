ЦБ назвал одной из причин ослабления курса рубля в декабре спрос физлиц на валюту

Россияне в декабре купили валюту на рекордные в 2023 году 179 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля в декабре происходило под влиянием операций по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также на фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников и снижения цен на нефть.

Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

На валютном рынке в декабре наблюдались кратковременные периоды волатильности, но благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным - всего на 1% относительно доллара США, отмечает ЦБ.

Крупнейшие экспортеры в декабре увеличили чистые продажи валюты на 6,6% - до $14,8 млрд c $13,9 млрд в ноябре.

Население в декабре купило валюту на рекордные в 2023 году 179 млрд рублей (на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 88,8 млрд рублей). Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в декабре продали валюту на бирже на 588,2 млрд рублей, что на 14% больше ноябрьских продаж.

Объем продаж валюты нефинансовыми компаниями в декабре сократился на треть - до 211,2 млрд рублей (в ноябре - 304,4 млрд рублей).

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, в декабре приобрели валюту на 465,7 млрд рублей (в ноябре - 459,6 млрд рублей).

Объем покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран в декабре уменьшился на 18,9% - до 217,2 млрд рублей с 267,7 млрд рублей в ноябре.