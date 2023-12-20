Аукцион по продаже акций АО "Росспиртпром" назначен на 24 января 2024 г.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже акций АО "Росспиртпром" назначен на 24 января 2024 года. Он пройдет в электронной форме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Согласно документам, размещенным на официальном информационном ресурсе ГИС Торги, выставленный на аукцион лот включает 6 млрд 865 млн 466 тыс. 470 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (100% уставного капитала АО).

Начальная цена лота - 10 млрд 610 млн рублей, что соответствует оценке, проведенной накануне. Заявки принимаются с 20 декабря 2023 года по 15 января 2024 года (до 16:00). Дата рассмотрения заявок - 19 января.

Как сообщалось, "Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.

В отчете по итогам оценки АО говорится, что продажи спирта компанией в 2023 году снизятся на 15,4%, до 16,5 млн декалитров (дал). Это также меньше целевого значения, которое утверждено директивами правительства РФ в размере 19,5 млн дал.

Согласно отчету, в 2024 году АО прогнозирует объем продаж этилового спирта в 16,5 млн дал, в 2025 году - в 17,5 млн дал, в 2026 году - в 18,5 млн дал. Между тем в директивах правительства эти показатели на 2024 и 2025 годы составляют 20 млн и 20,5 млн дал соответственно. Восстановление объемов до директивных на 2023 год 19,5 млн дал "в трехлетней перспективе не планируется в связи с отсутствием такого объема спроса на рынке", говорится в документе. Кроме того, в 2024 году АО не ожидает роста минимальной цены на спирт.

Спрос на этиловый спирт в первом полугодии со стороны производителей алкогольной продукции сократился на 11,3% из-за снижения производства водки и ликероводочных изделий на 8,9%, в том числе в связи с закрытием ряда экспортных направлений.

Выручка от реализации спирта в этом году прогнозируется в 10,588 млрд рублей, в 2024 году - в 10,743 млрд рублей, в 2025 году - в 11,859 млрд рублей, в 2026 году - в 13,042 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в 2023 году предусмотрены в 950 млн рублей, в 2024-2026 годах - по 650 млн рублей.

АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. В настоящее время ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из восьми спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.