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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Апелляция поддержала отказ подключать компанию США к российскому аналогу SWIFT

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в октябре поддержал отказ ЦБ в подключении компании-нерезидента из США к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

СПФС - аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Согласно картотеке суда, 10 февраля американская "Гэсойл Интернэшенал" направила в ЦБ документы для подключения к СПФС. Позднее, 31 марта, Банк России отказал компании, ссылаясь на распоряжение правительства 430-р, которое содержит перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В связи с этим компания обратилась в суд.

Суд первой инстанции поддержал решение ЦБ и 6 октября отказал "Гэсойл Интернэшенал" в обязательном включении в справочник пользователей Системы передачи финансовых сообщений. По этой причине 30 октября компания подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд отмечает, что законом не установлена обязанность Банка России по подключению юридических лиц к СПФС, возможность предоставления такой услуги иностранным компаниям ЦБ определяет самостоятельно.

Согласно документам "Гэсойл Интернэшенал", страной ее нахождения являются Соединенные Штаты Америки, отнесенные к недружественным иностранным государствам. ЦБ сообщил об отклонении заявки компании с учетом этого обстоятельства. "Таким образом, рассматриваемые действия Банка России не нарушают требования законодательства Российской Федерации и тем самым не могут нарушать прав и законных интересов общества", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Пытаясь оспорить решение ЦБ, "Гэсойл" сослалась на исключение, установленное указом президента РФ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Однако суд посчитал ссылку необоснованной, поскольку указ распространяется только на корпоративные отношения, которые в данном случае между "Гэсойл" и ЦБ РФ не были установлены. "Таким образом, суд пришел к верному выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежали", - сказано в постановлении апелляции.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпали, в том числе некоторые банки. По данным ЦБ, количество участников СПФС на конец сентября выросло до 550 организаций, порядка 150 из них составляют нерезиденты из 16 стран.

SWIFT СПФС Банк России США ЦБ РФ
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