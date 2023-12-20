Апелляция поддержала отказ подключать компанию США к российскому аналогу SWIFT

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в октябре поддержал отказ ЦБ в подключении компании-нерезидента из США к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

СПФС - аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

Согласно картотеке суда, 10 февраля американская "Гэсойл Интернэшенал" направила в ЦБ документы для подключения к СПФС. Позднее, 31 марта, Банк России отказал компании, ссылаясь на распоряжение правительства 430-р, которое содержит перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. В связи с этим компания обратилась в суд.

Суд первой инстанции поддержал решение ЦБ и 6 октября отказал "Гэсойл Интернэшенал" в обязательном включении в справочник пользователей Системы передачи финансовых сообщений. По этой причине 30 октября компания подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд отмечает, что законом не установлена обязанность Банка России по подключению юридических лиц к СПФС, возможность предоставления такой услуги иностранным компаниям ЦБ определяет самостоятельно.

Согласно документам "Гэсойл Интернэшенал", страной ее нахождения являются Соединенные Штаты Америки, отнесенные к недружественным иностранным государствам. ЦБ сообщил об отклонении заявки компании с учетом этого обстоятельства. "Таким образом, рассматриваемые действия Банка России не нарушают требования законодательства Российской Федерации и тем самым не могут нарушать прав и законных интересов общества", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Пытаясь оспорить решение ЦБ, "Гэсойл" сослалась на исключение, установленное указом президента РФ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Однако суд посчитал ссылку необоснованной, поскольку указ распространяется только на корпоративные отношения, которые в данном случае между "Гэсойл" и ЦБ РФ не были установлены. "Таким образом, суд пришел к верному выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежали", - сказано в постановлении апелляции.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпали, в том числе некоторые банки. По данным ЦБ, количество участников СПФС на конец сентября выросло до 550 организаций, порядка 150 из них составляют нерезиденты из 16 стран.