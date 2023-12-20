"Северсталь" планирует произвести в 2024 году в районе 11 млн т металла

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Северсталь" планирует произвести в 2024 году порядка 11 млн тонн металла, сообщил журналистам глава компании Александр Шевелев, подтвердив при этом ориентир на 2023 год в 11,3 млн тонн.

"Производство в районе 11 млн тонн - это тот индикатив, который нам обеспечивает 100%-ную загрузку мощностей. В следующем году - прогноз похожий", - сказал он.

Глава компании добавил, что за счет запланированной на 2024 год остановки одной из доменных печей (№5 - ИФ) производство чугуна будет "несколько ниже", поэтому компания "делает запас слябов для полной загрузки прокатных мощностей в следующем году".

Повышение спроса на сталь на внутреннем рынке в этом году Шевелев оценил в 7%, а в следующем году компания прогнозирует замедление темпов роста до 1-2%.

"Северсталь" не планирует наращивать долю экспорта, отдавая приоритет российскому рынку, на который приходится 90% всех отгрузок. "Нам удается эффективно использовать основную часть (выпускаемой продукции - ИФ) на внутреннем рынке. Остатки, которые внутренний рынок потребить не готов, мы действительно пытаемся эффективно распределить на экспортные, но долю экспорта увеличивать не планируем", - добавил глава компании.