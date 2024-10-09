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"Северсталь" завершила капремонт домны №5

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" завершила ремонт доменной печи №5 (ДП-5) "Северянка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), ведет наладочные работы, чтобы выйти на заданные параметры работы печи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Печь была остановлена на ремонт в апреле текущего года. Инвестиции в модернизацию оценивались в 37 млрд рублей.

Производительность ДП-5 составляет 4,2 млн тонн чугуна в год. В 2023 году печь обеспечила выпуск 35% чугуна ЧерМК.

Северсталь Череповецкий металлургический комбинат
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