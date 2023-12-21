Голландский Dow Europe Holding получил разрешение на продажу российской "дочки"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Голландский Dow Europe Holding B.V. получил разрешение на продажу принадлежащих ему 100% компании "ФИННДИСП". Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал 21 декабря, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов.

Компаниям из "недружественных" юрисдикций в соответствии с президентским указом от 5 августа 2022 г. №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" нужно специальное разрешение на сделки с акциями стратегических российских компаний (требование распространяется и на транзакции, по итогам которых активы остаются у тех же конечных бенефициаров, меняя лишь юрисдикцию владения).

Dow – международная компания, производящая наукоемкие материалы – пластики, промежуточные продукты для промышленности, покрытия и силиконы – для сегментов упаковки, транспорта и потребительских товаров. Dow управляет 106 производственными площадками в 31 стране.

"Предприятие ООО "ФИННДИСП" на сегодняшний день является надежным поставщиком полимерных дисперсий, использующихся для различных задач – от упаковочной клейкой ленты до архитектурных и промышленных покрытий, а также в качестве связующего в грунтовках и клеях на водной основе", - говорится на сайте Dow.

ООО "ФИННДИСП" зарегистрировано в 2003 году в г. Раменское. По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль в размере 123,6 млн рублей против убытка в 223,1 млн рублей годом ранее, несмотря на сокращение выручки в 2022 году более чем вдвое до 748,1 млн рублей.

Кроме "ФИННДИСП" Dow в России контролирует ООО "Эксплуатационные материалы Русь" (торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин), ООО "Дау кемикал" (оптовая торговля промышленными химикатами) и ООО "Дау изолан".

"Дау Изолан" предоставляет своим многочисленным заказчикам в России и СНГ широкий спектр полиуретановых систем для жестких и полужестких, эластичных, интегральных полиуретановых пен, а также клеи и эластомеры различного назначения – от строительства (изоляция труб, сэндвич-панели, декоративная отделка, строительные пены) до автомобилестроения, мебели, обувных подошв и бытовых приборов", - отмечается на сайте Dow.