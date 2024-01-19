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Dow Europe Holding продал подмосковного производителя полимерных дисперсий

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Контроль над российской "дочкой" Dow Europe Holding – ООО "Финндисп" (г. Раменское, Московская область) – получили Сергей Бенденко (51%) и зарегистрированное в Тульской области АО "Пластик" (49%). Соответствующие данные опубликованы в ЕГРЮЛ.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее голландской компании продать 100% подмосковного производителя полимерных дисперсий.

Бенденко не только получил контроль над ООО "Финндисп", но и назначен его генеральным директором. Он возглавляет еще одну компанию – ООО "Финндисп Узловая", учрежденную 25 октября 2023 года (ОКВЭД: производство красок и лаков на основе полимеров).

Актуальных данных об акционерах АО "Пластик" (г. Узловая Тульской области), получившего 49% долю "Финндисп", нет. Согласно отчетности за первый квартал 2019 года, пакетами по 40% акций АО "Пластик" распоряжались Лев Резников и Максим Кизимов, 12,5% владел Алексей Винниченко и 7,5% – Алексей Шилов.

На сайте АО "Пластик" отмечается, что компания является лидером химической индустрии по производству АБС-пластиков и суспензионных полистиролов: "Технологический комплекс предприятия включает в себя производство стирола мощностью до 60 тыс. тонн в год, производство вспенивающегося полистирола мощностью до 12,1 тыс. тонн в год, а также производства сепараторов мощностью 360 тыс. штук в год. Производственные мощности предприятия по выпуску АБС-пластиков составляют 23 тыс. тонн в год. При производстве АБС используется технология Asahi Chemical, Япония. На предприятии также действуют технологические линии по производству автокомплектующих".

Также АО "Пластик" контролирует 75% упомянутой "Финндисп Узловая". Также долями в этом ООО распоряжаются Бенденко (15%) и Роман Кизимов (10%), который, судя по отчеству, может приходиться братом акционеру АО "Пластик" (оба - Николаевичи).

ООО "Финндисп" зарегистрировано в 2003 году в городе Раменское. По итогам 2022 года компания получила чистую прибыль 123,6 млн рублей против убытка в 223,1 млн рублей годом ранее, несмотря на сокращение выручки в 2022 году более чем вдвое, до 748,1 млн рублей.

Dow Europe Holding ООО "Финндисп" АО "Пластик" Сергей Бенденко
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