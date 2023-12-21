Откат рынка акций РФ вслед за нефтью сдерживался в четверг ослаблением рубля

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вслед за нефтью (Brent локально падала ниже $78 за баррель) на фоне фиксации прибыли игроками, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 3075 пунктов во главе с бумагами "Мосбиржи" и "НОВАТЭКа", причем откат сдерживался ослаблением рубля; выросли акции Polymetal(+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3073,57 пункта (-1%, днем индекс падал до 3050 пунктов), индекс РТС - 1051,87 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 вырос до 92,06 рубля (+1,1 рубля), рост волатильности был обусловлен экспирацией в четверг валютных фьючерсных контрактов.

Подешевели акции "Московской биржи" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -1,7% "префы"), "Аэрофлота" (-2,3%), "РусГидро" (-2,2%), ВТБ (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Интер РАО" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), расписки TCS Group (-1,2%), акции "МТС" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -1% "префы"), "Магнита" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%).

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта "Арктик СПГ 2", поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок. Уведомление о форс-мажоре последовало после того, как США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2", пишет агентство со ссылкой на четырех источников.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 года, а третью - 2026 году.

Подорожали акции Polymetal (+5,7%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг корректировался вниз, в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Поводом для снижения стал спад цен на нефть и цветные металлы, а также волна "risk off" на мировых биржевых площадках.

Заявление о выходе Анголы из ОПЕК скорее слегка насторожило нефтяной рынок. Разногласия в рядах влиятельной сырьевой организации всегда вызывают рост волатильности, в данном случае - довольно умеренный. На глобальные настроения оказали давление не только перипетии нефтяного рынка, но и макростатистика: вторая оценка ВВП США за III квартал (+4,9% г/г) вышла хуже прогноза аналитиков (+5,2%).

В пятницу в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, сведения о расходах и доходах американцев и продажах новых домов. В конце недели вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. На собраниях акционеров "Роснефти" и "Татнефти" рассмотрят вопрос утверждения дивидендов, отмечает эксперт.

"Эффект пятницы, ценовая неопределенность в нефти и постепенный общий спад торговой активности перед длинными праздниками вряд ли завтра позволят индексу МосБиржи уйти далеко от текущих значений. Прогноз для индекса на 22 декабря - 3000-3100 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс МосБиржи вернулся ниже отметки 3100 пунктов - котировки "фишек" снизились на фоне распродаж на нефтяном рынке, также инвесторы предпочитают фиксировать часть прибыли перед праздниками после сильной волны роста. В начале января будет решаться судьба дальнейшего тренда индекса: если он опустится ниже отметки 2960 пунктов, то снижение может продолжиться в рамках среднесрочного тренда.

В лидерах снижения выступили акции финансового сектора. Котировки бумаг металлургов поддерживают высокая стоимость золота, а также интерес инвесторов к дивидендам, к которым компании сектора могут вернуться в следующем году, полагает эксперт.

В США рынок акций в четверг вернулся к росту, так как статистика по инфляции и динамике ВВП за III квартал обрадовала инвесторов. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за III квартал года составил 2%, в то время как ожидалось снижение до 2,3%. После выхода позитивной статистики, согласно динамике фьючерсов на изменение процентной ставки ФРС, рынки ожидают в марте снижения ставки на 25 б.п. (до 5-5,25%) с вероятностью почти 70%, отмечает Кирсанова.

Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Страна в ноябре добывала 1,13 млн баррелей в сутки, что составляет 4% добычи ОПЕК. Решение выйти из картеля не очень хороший сигнал и может говорить о том, что среди партнеров есть разногласия. Выйдя из ОПЕК, Ангола может начать наращивать добычу, что повлияет на увеличение предложения нефти на рынке, а значит давление на цены усилится. Давление также оказывает рекордный рост добычи сланцевой нефти в США, которая замещает дефицит, создаваемый ОПЕК+, заключила представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз, не получив новых внутренних и внешних "бычьих" драйверов движения.

Акции Polymetal подскочили без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото в четверг подросли до $2053 за унцию (+0,3%). "Газпром нефть" и "Совкомфлот" в этом сезоне остаются дивидендными историями с закрытиями реестров по выплатам за 9 месяцев 2023 года в конце декабря и начале января соответственно. "Селигдар" (+1,9%) в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). "Селигдар" намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от района сопротивлений 3100 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), неспособность вернуть которые в ближайшие сессии может предвещать новую волну снижения после восходящей коррекции. Достаточно уверенно при этом по-прежнему смотрятся некоторые акции металлургического и нефтяного сектора, отмечает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, в США инвесторы в последнее

время в значительно степени игнорировали "ястребиные" комментарии ФРС, более доверяя "голубиным", и, по-видимому, ситуация начинает меняться. Особенно с учетом того, что "голубиные" настроения плохо сочетаются с высокими ожиданиями по корпоративной прибыли и достаточно сильными экономическими данными.

Индекс МосБиржи скорректировался после четырех дней роста, поводом для частичной фиксации прибыли стало ухудшение конъюнктуры на зарубежных площадках, тогда как сдерживающим фактором выступает ослабление рубля.

"Мосгорломбард" из-за недостатка спроса перезапускает сбор заявок на IPO, продляя срок сбора заявок до 27 декабря. Компания "En+" в четверг представит итоги функционирования в 2023 году и расскажет о планах на 2024 год. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего канала с ближайшим уровнем поддержки в районе 3050 пунктов. Можно ожидать консолидации вблизи текущих значений, считает Щукина.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), в Европе нет единого вектора (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,3-0,4%, DAX просел на 0,4%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 выросли на 0,6-0,8%).

ВВП США в III квартале увеличился на 4,9% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Тем не менее, ранее сообщалось о более значительном росте - на 5,2%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Участники рынка также ждут публикации в пятницу значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг снижаются после трех сессий роста из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Снижение котировок было спровоцировано статистикой Минэнерго США о запасах (выросли резервы нефти и объемы добычи), а также новостями о выходе Анголы из ОПЕК. Цена Brent в течение дня локально падала ниже $78 за баррель, но вечером отскочила выше $79.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $79,12 за баррель (-0,7% и +0,6% в среду), февральская цена WTI - $73,61 за баррель (-0,8% и +0,4% накануне).

Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де Азеведу.

По данным ANGOP, решение после должного рассмотрения было принято на заседании совета министров под председательством президента Анголы Жуана Лоуренсу.

Как сообщалось, Ангола на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК: при разрешенном уровне в 1,455 млн баррелей в сутки (б/с) ее нефтепроизводство находилось на уровне близком к 1,1-1,2 млн б/с, а в отдельные месяцы и ниже.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (-4,9%), ПАО "Россети Волга" (-4,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,7%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-4,6%), ПАО "Россети Юг" (-4,5%), ПАО "Хендерсон" (-4,3%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+20,8% и +4,7% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+10,2%), ПАО "ТНС энерго" (+8,8%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+7,4% и +4,5% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+6,2%), ПАО "Южуралзолото" (+5,9%).

"ФосАгро" (+0,5%) планирует в 2024 году направить на капвложения (capex) 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов), сообщила компания. Проект бюджета "ФосАгро" на 2023 год предусматривал капвложения в размере 66 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,42 млрд рублей (из них 8,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,64 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,25 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").