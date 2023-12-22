Греф ждет постепенного снижения цен на жилье из-за сокращения субсидий

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилую недвижимость постепенно начнут снижаться на фоне сокращения государственных субсидий и уменьшения доступности ипотеки, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Цены на жилье, правда, они повышаются. Опять-таки это связано с тем, что сегодня более 70% ипотеки - это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены, а они постепенно сокращаются, то и цены будут постепенно падать", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также отметил снижение доступности ипотечных кредитов на фоне роста ключевой ставки. "Поэтому мы тоже увидим падение цен на рынке", - заявил глава Сбербанка.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%.