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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Суд признал незаконным режим простоя после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура через суд добилась отмены приказа руководства сгоревшего завода ООО "Феррони Тольятти" (Самарская область) об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя, поскольку на предприятии были выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства в пятницу.

Приказ был издан в связи с пожаром, который произошел в ночь на 14 мая в производственном здании "Феррони" в Тольятти. Причины возгорания стали поводом проверки регионального ГУ МЧС, которое выявило нарушения противопожарного законодательства.

Прокуратура сочла, что при соблюдении компанией противопожарного законодательства последствий пожара и простоя можно было избежать, и компания обязана произвести сотрудникам предприятия, в том числе бывшим, перерасчет платы за период простоя с 15 мая по 14 июля 2023 года в размере не менее двух третей заработной платы.

"Решением Комсомольского районного суда Тольятти исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, огонь нанес ущерб имуществу "Феррони Тольятти" на площади 20 тыс. кв. м, кровля обрушилась на площади 5 тыс. кв. м. На производстве работало 2,6 тыс. человек. Погибших и пострадавших удалось избежать. Гендиректор ООО "Феррони Инжиниринг" Олег Князьков сообщал о возможном переносе пригодного для использования оборудования на производственную площадку в Йошкар-Олу.

По данным мэра Тольятти Николая Ренца, наряду с восстановлением сгоревшего производства компания намерена приобрести новую площадку в Тольятти.

Завод входных металлических дверей "Феррони" начал работать на бывшей территории обанкротившегося "АвтоВАЗагрегата" (ранее крупный поставщик комплектующих для "АвтоВАЗа") в сентябре 2021 года.

Группа компаний "Феррони" – один из крупнейших производителей металлических дверей в России. Группа присутствует во всех регионах РФ, обособленные подразделения открыты в 24 городах страны. Экспорт осуществляется в 28 стран мира. Основное юридическое лицо группы – ООО "Феррони", реализующее продукцию на внутреннем рынке (а также в странах СНГ) и являющееся эксклюзивным дистрибьютором китайских производителей дверей в России.

Собственником группы является Евгений Кузнецов. Он же, по данным ЕГРЮЛ, выступает единственным владельцем ООО "Феррони Тольятти", его доля с 31 августа 2023 года находится в залоге у Сбербанка.

Сбербанк в сентябре сообщал, что вынужденно подал заявление о банкротстве "Феррони", переговоры с кредиторами о судьбе группы компаний продолжаются с мая, когда на тольяттинском заводе произошел крупный пожар.

В июле рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ООО "Феррони" до уровня "B+(RU)", что было обусловлено сокращением операционных показателей компании в 2022 году и в прогнозном периоде 2023-2025 годов (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и пожара на площадке "Феррони Тольятти"), а также ухудшением ликвидности компании.

Феррони Тольятти Самарская область Тольятти
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