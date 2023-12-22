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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Акционеры Ozon 24 января переизберут трех членов совета директоров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon переизберут трех членов совета директоров – соответствующий пункт включен в повестку годового собрания, запланированного на 24 января.

Согласно повестке, речь идет о переизбрании в совет CFO Ozon Игоря Герасимова в качестве исполнительного директора, а также представителей Baring Vostok Елены Ивашенцевой и Дмитрия Каменского в качестве неисполнительных директоров.

Согласно уставу компании, на каждом ГОСА должны ротироваться треть директоров в совете, занимающих свои посты наиболее продолжительное время; они также имеют право на переизбрание.

Ивашенцева является председателем совета директоров Ozon; в совет также входят СЕО ПАО АФК "Система" Тагир Ситдеков, управляющий партнер АФК Алексей Катков, а также независимые директора Чарльз Райан, Лидия Джетт, Питер Сирота, Нилеш Лакхани.

Кроме этого, акционерам предлагается утвердить годовой отчет, аудиторские компании.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА, – 27 декабря.

Согласно годовому отчету Ozon Holdings, опубликованному в апреле 2023 года, основными владельцами компании являются ПАО АФК "Система" с 31,76% и Baring Vostok с 27,75%; остальные акции находятся в свободном обращении.

Ozon
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