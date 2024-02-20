Уровень листинга бумаг санкционных компаний разрешили не снижать из-за нехватки независимых директоров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России разрешил организаторам торговли не применять для эмитентов, в отношении которых или членов их советов директоров введены иностранные санкции, в качестве основания для перевода ценных бумаг из котировального списка высшего уровня в список низшего уровня несоблюдение требований по количеству независимых директоров в совете.

Об этом сообщает сайт ЦБ. Это послабление регулятора распространяется и на состав комитетов совета директоров эмитента в части наличия в них независимых директоров.

Решение ЦБ вступает в силу со дня его опубликования на сайте регулятора и до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2024 года.