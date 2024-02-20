Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Уровень листинга бумаг санкционных компаний разрешили не снижать из-за нехватки независимых директоров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России разрешил организаторам торговли не применять для эмитентов, в отношении которых или членов их советов директоров введены иностранные санкции, в качестве основания для перевода ценных бумаг из котировального списка высшего уровня в список низшего уровня несоблюдение требований по количеству независимых директоров в совете.

Об этом сообщает сайт ЦБ. Это послабление регулятора распространяется и на состав комитетов совета директоров эмитента в части наличия в них независимых директоров.

Решение ЦБ вступает в силу со дня его опубликования на сайте регулятора и до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2024 года.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии обвиняемого в госизмене

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме I чтение

Песков не в курсе сообщений об убийстве Кузьминова в Испании

Кремль назвал неприемлемыми требования Борреля о международном расследовании смерти Навального

Минцифры объяснило технической проблемой январский сбой работы сайтов в зоне .ru

Прокурор запросил 3,5 года колонии волгоградцу, обвиняемому в сожжении Корана

Прокурор запросил 3,5 года колонии волгоградцу, обвиняемому в сожжении Корана

Цитирование в СМИ иноагентов не будет считаться нарушением запрета их рекламировать

Цитирование в СМИ иноагентов не будет считаться нарушением запрета их рекламировать

Леонид Гозман и Константин Сонин заочно арестованы по делам о фейках об армии

Леонид Гозман и Константин Сонин заочно арестованы по делам о фейках об армии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });