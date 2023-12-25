"Норникель" разместил локальные облигации, заместив 2/3 выпуска евробондов-2026

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" разместил локальные облигации на $333,5 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2026 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 66,7%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Из раскрытия компании следует, что денежными средствами были оплачены 119,56 тыс., евробондами – 213,92 тыс. облигаций. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Первоначальный объем выпуска евробондов "Норникеля" с погашением в 2026 году составлял $500 млн. Ставка купона - 2,8%.

Совет директоров "Норильского никеля" в конце ноября одобрил возможность замещения выпусков долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 и 2026 годах локальными облигациями. В начале декабря компания начала замещение обоих выпусков. Размещение замещающих бондов для выпуска-2025 было завершено на прошлой неделе, коэффициент замещения составил 63% (первоначальный объем выпуска составлял $500 млн, как и у выпуска-2026).

До начала замещений "Норникель" дважды инициировал опросы среди владельцев евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями. В последней версии опроса, который проводился в ноябре, нужно было выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении. Итогов опросов компания не раскрывала.

Сейчас у "Норникеля" в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, были обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он мог попробовать получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение – срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков "Норникеля", срок погашения которого наступает в следующем году.

В начале прошлой недели был опубликован новый указ президента, который продлил срок обязательного замещения евробондов на полгода – теперь компании и банки обязаны выпустить замещающие бумаги до 1 июля 2024 года.