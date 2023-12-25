Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться уже в январе 2024 года

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - РФ может начать поставки свинины в Китай уже в январе 2024 года.

Как сообщает Россельхознадзор, согласно договоренностям, достигнутым с китайской стороной, начало поставок российской свинины в Китай ожидается через месяц от даты подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из РФ. Протокол был подписан 19 декабря 2023 года.

Как сообщалось, подписание состоялось в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств обеих стран в Пекине. Подписи под документом поставили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Россельхознадзор напоминает, что РФ начала добиваться получения права доступа российской свинины на рынок Китая с 2016 года. "За последние месяцы проведена огромная работа специалистов Россельхознадзора по согласованию требований, предложенных китайской стороной, в отношении контроля за африканской чумой свиней (АЧС), заполнению многочисленных вопросников для проведения оценки риска, которые включают в себя всеобъемлющую информацию о системе работы государственной ветеринарной службы, прослеживаемости, компартментализации, эпизоотического контроля по болезням свиней, лабораторного мониторинга и многое другое", - говорится в сообщении.

Результатами этой работы стала отмена китайской стороной в сентябре этого года временных ограничений по АЧС, действовавших в отношении России с 2008 года, а также визит представителей Главного таможенного управления КНР в Россию для оценки свиноводческих предприятий – потенциальных экспортеров свинины.

По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400-500 тыс. тонн в год. В этом году союз прогнозирует его в объеме 250 тыс. тонн.