Россия начинает поставлять в КНР свинину

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году начинает поставки свинины в Китай, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Очень долго мы к этому шли, но в прошлом году удалось договориться, и этом году уже реальные поставки должны начаться", - сообщил министр, с которым во вторник встретился президент РФ Владимир Путин.

В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения на экспорт свинины из РФ. Это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря - утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.

В декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок Китая. В настоящее время три из них готовятся к внесению в систему регистрации КНР для поставок свинины, сообщал Россельхознадзор.

В январе этого года Главное таможенное управления КНР уведомило о разрешении импорта из РФ свинины (включая пищевые свиные субпродукты), отвечающей соответствующим требованиям.

Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина за несколько лет сможет занять до 10% импорта в Китай.