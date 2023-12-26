Сменился владелец УК "Северная звезда", осваивающей Сырадасайское месторождение угля

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новым владельцем ООО УК "Северная звезда" (управляет ООО "Северная звезда", реализующим проект по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре) стала Марина Соколова.

По информации ЕГРЮЛ, Соколова стала собственником управляющей компании со 100% долей 21 декабря.

До этого момента УК "Северная звезда" владели Александра Мутовина (25%) и Сергей Ченчиков (75%) - бывший член совета директоров новосибирского аэропорта "Толмачево", входящего в холдинг "Новапорт" Романа Троценко.

Соколова является совладельцем московских ООО "Ривер парк проперти менеджмент", ООО "Эскауди" и ООО "Центр управления недвижимостью". Последним с 2002 по 2010 год владела Софья Троценко - супруга Романа Троценко. Как сообщалось, эта компания была близка к "Новапорту" как до, так и после смены ее учредителей.

ООО УК "Северная звезда" зарегистрировано в 2018 году. Юридический адрес управляющей компании совпадает с адресом компаний холдинга AEON Троценко.

Сам Троценко, как сообщалось, на прошлой неделе вышел из числа владельцев ООО "Северная звезда". Новым бенефициаром компании со 100%-й долей стал бизнесмен Александр Орехов, которому принадлежит больше десятка других московских юрлиц, занимающихся добычей бурого угля и антрацита.

Сырадасайское месторождение угля расположено в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд рублей до 2025 года. Ранее предполагалось, что в целом объем инвестиций в проект превысит 100 млрд рублей.