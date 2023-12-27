Грузовые авиаперевозки в Китае в ноябре достигли рекорда

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года общий объем грузовых и почтовых авиаперевозок в Китае достиг рекордных 719 тысяч тонн, сообщило "Синьхуа" со ссылкой Управление гражданской авиации страны (CAAC).

Это более чем вдвое (на 103%) превышает показатель ноября допандемийного 2019 года.

Грузовые авиаперевозки в январе-ноябре 2023 года составили 6,61 млн тонн. Для сравнения, по итогам всего 2022 года авиакомпании КНР перевезли около 6,08 млн тонн грузов и почты.