В Китае пассажирские авиаперевозки в 2024 году достигли рекорда

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Китае в 2024 году пассажирские авиаперевозки достигли рекорда, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAAC).

По данным на 15 декабря, авиакомпании страны перевезли свыше 700 млн пассажиров.

За весь 2023 год их количество составило 620 млн, что в 2,5 раза превысило показатель предыдущего года.

Уверенное восстановление рынка авиаперевозок в этом году в значительной степени было обусловлено внутренними рейсами, которыми воспользовались около 640 млн пассажиров, что на 14% больше показателя за аналогичный период допандемийного 2019 года. Число пассажиров на международных маршрутах подскочило в 2,3 раза - до более 60 млн человек.

Пиковый суточный пассажиропоток в текущем году составлял 2,45 млн пассажиров, что на 9,8% выше прошлогоднего дневного максимума.

Средняя загруженность рейсов составляла 83%, что примерно соответствует допандемийному уровню.