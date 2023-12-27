ТГК-1 продала Петербургу 60,5% акций "Теплосетей Санкт-Петербурга" за 6 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" подписало договор с ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб") о продаже 60,51% уставного капитала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба теплогенерирующей компании.

Речь идет о продаже пакета в 23 500 617 000 обыкновенных акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сумма сделки - 6 млрд рублей с оплатой равными долями в течение 6 лет. По условиям договора пакет акций перейдет во владение новому собственнику после оплаты первой части платежа не позднее 30 марта 2024 года.

"Консолидация контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в единой структуре позволит правительству Санкт-Петербурга за счет сочетания тарифных решений и бюджетных инвестиций обеспечить увеличение объемов ежегодной замены изношенных тепловых сетей до необходимого уровня", - говорится в сообщении ТГК-1.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", как сказано на сайте компании, - одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания была создана в феврале 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения "Тепловая сеть" ТГК-1.

Организация эксплуатирует на правах собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1,8 тыс. км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

Акционерами общества до сделки с ТГК-1 являлись: ПАО "ТГК-1" (60,5174 %), ГУП "ТЭК СПб" (21,4566%), Комитет имущественных отношений Петербурга (18,026%).

ТЭК СПб, как уточняет сайт предприятия, является одной из ведущих теплоэнергетических компаний северо-запада России. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тыс. домов Петербурга. Вся собственность предприятия является государственной собственностью Петербурга.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).