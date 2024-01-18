Суд США восстановил запрет на продажи в стране двух моделей "умных" часов Apple

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Вашингтоне в среду принял решение о восстановлении запрета на продажи в США премиальных "умных" часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 из-за продолжающегося патентного спора выпускающей их Apple Inc. и Masimo, передает Associated Press.

Торговый представитель США Кэтрин Тай в конце декабря 2023 года утвердила вердикт Комиссии по международной торговле (International Trade Commission, ITC), установившей, в частности, вину Apple в нарушении патента Masimo на устройство для измерения уровня кислорода в крови. Аналогичная функция есть в Apple Watch.

Вскоре после этого упомянутый суд приостановил действие решения ITC с учетом поданной Apple апелляции - и компания возобновила продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США, остановленные перед Рождеством из-за ситуации с патентными правами.

Апелляция Apple еще рассматривается. Ожидается, что этот процесс займет не менее года.

Таким образом, компании придется приостановить реализацию часов на весь 2024 года или, возможно, переделать их с учетом решения ITC, пишет AP.

Ранее на этой неделе стало известно, что Apple готова удалить из Watch Series 9 и Watch Ultra 2 датчик для определения содержания кислорода в крови.

Производитель часов также может обсудить заключение мирового соглашения с Masimo, которое позволило бы ему продавать модели с датчиком, отмечает агентство. Однако это маловероятно, поскольку Apple отрицает нарушение патентных прав Masimo.

Если бы апелляционный суд продлил срок, в течение которого Apple вправе продавать Watch Series 9 и Watch Ultra 2, их можно было бы и дальше предлагать потребителям с кислородным датчиком.

Акции Apple подешевели на 0,1% по итогам дополнительных торгов в четверг.

В прошлом финансовом году продажи "умных" часов принесли компании $19,6 млрд.