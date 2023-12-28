ПМХ продаст обогатительную фабрику "Березовская" кузбасскому конкуренту

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Угольная компания АО "Стройсервис" передала в залог ПАО "Кокс" (материнская компания "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) 89% акций обогатительной фабрики "Березовская" в Кемеровской области, которая ранее принадлежала самому "Коксу", говорится в сообщении на Федресурсе.

О продаже ЦОФ "Березовская" кемеровский "Кокс" не сообщал, "Стройсервис" также не публиковал информацию о том, что стал владельцем закладываемых акций. В последнем доступном отчете "Кокса" (за II квартал 2023 года) говорится, что ему принадлежит 97% уставного капитала "Березовской".

Источник в угольной отрасли подтвердил "Интерфаксу", что ПМХ продал обогатительную фабрику "Стройсервису".

Представитель ПМХ отказался от комментариев. В "Стройсервисе" "Интерфаксу" заявили, что не подтверждают информацию о покупке актива.

ЦОФ "Березовская" введена в эксплуатацию в 1969 году, ее проектная мощность по переработке коксующихся углей составляет 4 млн тонн, говорится на официальном сайте предприятия. Фабрика выпускает концентрат для производства металлургического кокса с зольностью от 8,5 до 9,5%.

Значительная часть угля на ЦОФ "Березовская" шла с шахты им.Тихова, которую ПМХ этим летом продал группе ММК.

Другая угольная шахта ПМХ в Кузбассе - "Бутовская" - остановлена с осени 2020 года. В настоящее время у холдинга есть только один действующий разрез - "Участок Коксовый", уголь с которого, по данным сайта компании, также перерабатывается на ЦОФ "Березовская".

В городе Берёзовский, где располагается ЦОФ, находится и действующий разрез "Стройсервиса" ("Барзасское товарищество"). Впоследствии его могут объединить с фабрикой, допускает собеседник агентства.

"Стройсервис" - один из крупнейших российских производителей угля с добывающими активами в Кузбассе. В 2022 году компания добыла 17,7 млн тонн угля. В состав группы входят пять угледобывающих предприятий, четыре обогатительных фабрики, а также производитель кокса "Губахинский кокс" (Пермский край).