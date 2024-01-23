Банк России приостановил сделку по смене владельца фабрики ЦОФ "Березовская"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Угледобывающее АО "Стройсервис" требует признать незаконными действия Банка России по возврату предложения "Стройсервиса" о приобретении акций АО "Центральная обогатительная фабрика (ОФ) "Березовская" (обе компании в Кемеровской области).

Такой иск "Стройсервис" направил в Арбитражный суд Новосибирской области, сообщается в судебной картотеке.

"Действия Сибирского главного управления ЦБ РФ по возврату обязательного предложения АО "Стройсервис" от 9 января 2024 года о приобретении ценных бумаг АО "ЦОФ "Березовская" не соответствуют нормам действующего законодательства РФ и нарушают законные права и интересы заявителя, поскольку в дальнейшем лишают его возможности консолидировать все 100% акций АО "ЦОФ "Березовская", - говорится в материалах дела.

В конце декабря "Стройсервис" передал в залог ПАО "Кокс" (материнская компания ПМХ) 89% акций обогатительной фабрики "Березовская". Источник в угольной отрасли тогда подтвердил "Интерфаксу", что ПМХ продал ОФ "Стройсервису". В начале января временным гендиректором фабрики стал гендиректор СП ООО "Барзасское товарищество" (один из разрезов "Стройсервиса") Сергей Бутцев. При этом обе стороны сделки от комментариев отказались.

Кроме того, "Стройсервис", согласно материалам суда, требует восстановить срок на направление публичной оферты о приобретении акций "Березовской" и обязать Банк России рассмотреть "в установленном порядке" обязательное предложение.

"Стройсервис" также настаивал на введении обеспечительной меры в виде приостановки течения срока на направление публичной оферты, однако суд отказал ему.

"Указанный срок предусмотрен в законе и не может быть произвольно приостановлен судом в качестве обеспечительной меры. Заявитель не обосновал и не представил соответствующих доказательств, подтверждающих возможность причинения ему значительного ущерба, либо затруднение или невозможность исполнения судебного акта в связи с отсутствием испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы заявителя носят предположительный характер", - говорится в материалах.

Суд принял к производству иск "Стройсервиса", назначил предварительное судебное заседание на 14 февраля.

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ о причинах возврата предложения "Стройсервиса" о приобретении акций ЦОФ "Березовская".

ЦОФ "Березовская" введена в эксплуатацию в 1969 году, ее проектная мощность по переработке коксующихся углей составляет 4 млн тонн, говорится на официальном сайте предприятия. Фабрика выпускает концентрат для производства металлургического кокса с зольностью от 8,5% до 9,5%.

"Стройсервис" - один из крупнейших российских производителей угля с добывающими активами в Кузбассе. В состав группы входит пять разрезов и четыре обогатительные фабрики, а также производитель кокса "Губахинский кокс" (Пермский край).

В 2022 году компания добыла 17,7 млн тонн угля, данные за 2023 год пока не раскрывала.