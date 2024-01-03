TCS Group планирует провести делистинг расписок с Лондонской биржи 31 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования" планирует провести делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении группы.

TCS намерена обратиться с соответствующей просьбой в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) и Лондонскую биржу. Отменить допуск GDR к торгам предполагается с 8 утра по лондонскому времени 31 января 2024 года.

Торги расписками TCS Group на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта 2022 года.

TCS Group сейчас находится в процессе смены юрисдикции. Акционеры группы рассмотрят вопрос о перерегистрации с Кипра в РФ на внеочередном собрании 8 января.

Основной акционер TCS Group с долей 35% – компания "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившая акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.