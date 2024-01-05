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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Финляндия планирует отказаться в 2025 году от импорта российского СПГ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии планирует запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году.

"Правительство готовится запретить импорт российского сжиженного газа в Финляндию, цель состоит в том, чтобы запрет вступил в силу в 2025 году", - заявил в пятницу газете Helsingin Sanomat министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Кай Мюккянен.

Он отметил, что запрет может быть введен с помощью согласованной в начале декабря реформы газового рынка Евросоюза, но признал, что договориться о новых санкциях в сфере энергетики сложно.

"Все было бы просто, если бы ЕС принял совместное решение по этому вопросу, но некоторые страны-члены к нему не готовы. То, что такое решение не может быть принято в ЕС - это факт", - считает Мюккянен.

По данным издания, государственная компания Gasum продолжала импортировать СПГ из России на протяжении всего периода военных действий РФ на Украине. Компания объяснила свои операции договорными обязательствами, наличием долгосрочного соглашения о поставках газа с российской государственной газовой компанией "Газпром".

В Gasum говорят, что с начала военных действий закупили у "Газпрома" лишь минимальное количество газа, необходимое по соглашению. Компания не раскрыла ни срок соглашения, ни количество минимальных покупок.

В прошлом году Финляндия импортировала из России природный газ на несколько миллионов евро в месяц, отмечает издание.

До прекращения в мае 2022 года поставок трубопроводного газа стоимость импорта составляла более 100 млн евро в месяц.

Финляндия
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