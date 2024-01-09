HP Enterprise может купить производителя телеком-оборудования Juniper Networks

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, ведет переговоры о покупке производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks примерно за $13 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Котировки акций HP Enterprise на дополнительных торгах в понедельник упали на 7,5%. Компания была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.

Цена бумаг Juniper Networks взлетела более чем на 22%.

Рыночная стоимость HPE составляет около $23 млрд, Juniper Networks - $9,6 млрд. За последние три месяца капитализация первой компании выросла на 5,2%, второй - на 12,7%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил около 10%.