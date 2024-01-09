Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

HP Enterprise может купить производителя телеком-оборудования Juniper Networks

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, ведет переговоры о покупке производителя телекоммуникационного оборудования Juniper Networks примерно за $13 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, о сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Котировки акций HP Enterprise на дополнительных торгах в понедельник упали на 7,5%. Компания была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.

Цена бумаг Juniper Networks взлетела более чем на 22%.

Рыночная стоимость HPE составляет около $23 млрд, Juniper Networks - $9,6 млрд. За последние три месяца капитализация первой компании выросла на 5,2%, второй - на 12,7%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил около 10%.

HP Enterprise Juniper Networks
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собрание акционеров TCS Group по вопросу редомициляции перенесено на неделю

Shell предупредил о списаниях до $4,5 млрд в IV квартале

Shell предупредил о списаниях до $4,5 млрд в IV квартале

Форс-мажор объявлен на крупнейшем месторождении нефти в Ливии

Конгресс США согласовал бюджет правительства на 2024 год

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Китай ввел санкции против пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Финляндия планирует отказаться в 2025 году от импорта российского СПГ

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу

Рубль слегка укрепляется к евро и юаню на старте торгов в пятницу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });