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HP Enterprise купит производителя телеком-оборудования Juniper Networks за $14 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise) покупает производителя телекоммуникационного оборудования и поставщика решений в сфере искусственного интеллекта Juniper Networks за $14 млрд.

По условиям сделки, которая была одобрена советами директоров обеих компаний, акционеры Juniper получат $40 за акцию компании, что на 32% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 8 января – последний день до появления в СМИ сообщений о планируемой сделке.

"Приобретение Juniper добавит быстрорастущий актив в портфель HP Enterprise и усилит высокомаржинальный бизнес компании в сфере сетевого оборудования", - говорится в пресс-релизе HP Enterprise.

Сделка требует одобрения акционеров Juniper и регулирующих органов. Стороны рассчитывают закрыть ее в конце 2024 года или начале 2025 года.

Главный исполнительный директор Juniper Рами Рахим возглавит объединенный бизнес двух компаний в сфере сетевого оборудования.

HP Enterprise является поставщиком решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг. Акции компании подорожали на 0,3% на дополнительных торгах во вторник после снижения их стоимости на 8,9% по итогам основной сессии на сообщениях о планируемой сделке с Juniper.

Стоимость бумаг Juniper взлетела в цене на 21,8% на основных торгах во вторник и увеличилась на 0,6% на дополнительных.

HP Enterprise Juniper Networks
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