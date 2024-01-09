Samsung Electronics снова стала лидером по числу полученных в США патентов

Больше всего патентов в США выдавали за технологии автономного вождения

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics второй год подряд стала лидером по числу патентов, полученных в США.

Второе место заняла Qualcomm Inc., третье - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC ), говорится в отчете аналитической компании IFI Claims Patent Services, основанном на данных Ведомства по патентам и товарным знакам США.

IBM Corp., которая до 2022 года возглавляла рейтинг почти три десятилетия, в 2023 году опустилась на четвертое место.

В общей сложности число патентов, выданных в США в прошлом году, уменьшилось на 3,4% по сравнению с 2022 годом - до 312 095, минимума с 2019 года. Количество заявок на получение патентов увеличилось незначительно, но достигло рекордных 418 111.

Число нерассмотренных патентных заявок росло в последние годы и в настоящее время составляет более 750 тысяч, отмечает IFI.

На долю американских компаний в 2023 году пришлось чуть меньше 50% всех выданных патентов, на долю японских - 12,5%. Третье, четвертое и пятое место по доле полученных патентов пришлось на южнокорейские, китайские и германские компании.

Samsung Electronics в прошлом году получила 6165 патентов в Штатах (на 1% меньше, чем годом ранее), Qualcomm - 3854, TSMC - 3687, International Business Machines Corp. - 3658.

В десятку также вошли Canon, Samsung Display, Apple Inc., LG, Micron Technology и Intel Corp.. Одиннадцатое место заняла Toyota Motor, которая стала лидером по числу полученных патентов среди автопроизводителей.

Наиболее быстрый рост по числу выдаваемых патентов второй год подряд отмечен в категории технологий автономного вождения. Среди других быстрорастущих категорий - технологии для электронных курительных устройств, бурения, дыхательных масок, квантовых вычислений.