Перерегистрация ООО "Обский аммиак" "НОВАТЭКа" в Мурманске отражена в ЕГРЮЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Обский аммиак" (дочернее предприятие ПАО "НОВАТЭК") перерегистрировано из Москвы в Мурманск, говорится в ЕГРЮЛ, соответствующие данные внесены в реестр 9 января.

Генеральный директор компании Михаил Тараскин вступил в должность в декабре 2023 года, сменив Владимира Хуртина, который с 2019 года возглавляет ООО "Обский ГХК".

Компания зарегистрирована на улице Сполохи, дом 4А в Мурманске. По данному адресу также расположены другие структуры "НОВАТЭКа": ООО "НОВАТЭК-Мурманск", ООО "Мурманск СПГ" и ООО "Мурманск-трансгаз", ООО "Арктическая перевалка".

"Обский аммиак" был зарегистрирован в марте 2022 года с основным видом деятельности - производство азотных кислот, сульфоазотных кислот, аммиака. С 9 января, согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности стала аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

Дополнительными видами деятельности указаны строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, строительство водных сооружений, строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, деятельность по складированию и хранению, деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом, транспортная обработка грузов, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планировал построить завод по производству аммиака на базе месторождений газа полуострова Ямал.

С 2019 года у компании также есть ООО "Обский ГХК" (газохимический комплекс - ИФ), владеющее лицензиями на Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения федерального значения, которые "НОВАТЭК" получил на аукционе со спецусловиями. Затем это ООО было реорганизовано путем присоединения к нему ООО "Ямал СПГ Ресурс", которое купило на аукционе, проведенном со специальными условиями для "НОВАТЭКа", еще две лицензии на месторождения федерального значения - Арктическое и Нейтинское. Само ООО было переименовано в "Обский СПГ".

В феврале 2022 года глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон комментировал на телефонной конференции для инвесторов, что компания может построить в рамках "Обского ГХК" также мощности по сжижению природного газа.

Затем компания приостановила рассмотрение проекта "Обского ГХК", а по "Обскому СПГ" планировала принять инвестрешение в первой половине 2023 года. В сентябре 2023 года Михельсон заявлял, что не видит оснований переносить сроки рассмотрения проекта "Обский СПГ" - "как и говорили, в этом году будем принимать решение".

В июле 2023 года был принят закон, который устанавливал нулевой НДПИ по добыче газа на Ямале и Гыдане, если он направлялся на производство аммиака и водорода, а также пониженную ставку по налогу на прибыль в региональной части в отношении деятельности по производству аммиака или водорода на всех новых производственных мощностях.

Сначала обсуждался вопрос о льготировании налога на прибыль, если водород и аммиак производятся на Ямале, в процессе рассмотрения закон был распространен на любые новые производственные мощности. "Когда обсуждали, почему газ ямальский имеет возможность только получать пониженные ставки, и было согласовано с министерством финансов, с правительством то, что действительно пониженные ставки могут устанавливаться субъектами тогда, когда будут компании строить заводы и производить аммиак, водород из природного газа вне зависимости от места его добычи", - говорила ранее первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

В июле сообщалось, что "НОВАТЭК" приступил к разработке собственной технологии производства низкоуглеродного аммиака. В декабре 2023 года компания получила российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода.