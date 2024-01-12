Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Аргентине в декабре ускорились до 211,4% в годовом выражении - максимума со времен гиперинфляции в стране в 1991 году, говорится в отчете статистического агентства Indec.

В ноябре инфляция составила 160,9% в годовом выражении.

Потребительские цены в декабре подскочили на 25,5% относительно предыдущего месяца, темпы роста ускорились вдвое по сравнению с ноябрем, когда они составили 12,8%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 28% в помесячном и до 215% в годовом выражении.

Рост стоимости транспортных услуг в декабре ускорился до 31,7% с 10,4% месяцем ранее, коммуникационных - до 15,6% с 15,2%, цены в ресторанах и отелях выросли на 21,6% (+12% в ноябре), алкоголь и табак подорожали на 20,2% (+11,8%), услуги здравоохранения - на 32,6% (+15,9%), одежда и обувь - на 17,2% (+10%), жилье и коммунальные услуги - на 13,8% (+7,1%).

Хронически высокая инфляция в Аргентине обусловлена, главным образом, тем, что предыдущее правительство страны печатало деньги для финансирования госрасходов, пишет газета Financial Times.

Нынешний президент страны Хавьер Милей выступал против этой практики в ходе предвыборной кампании. Однако действия его правительства, девальвировавшего песо сразу на 50% в декабре, также способствовали усилению инфляции, особенно в сфере продуктов питания и топлива, отмечает FT.