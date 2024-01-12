Количество действующих в РФ компаний в 2023 году выросло впервые с 2015 г.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в 2023 году увеличилось на 0,04% - до 2 млн 610,1 тыс. с 2 млн 609,1 тыс., следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Увеличение количества действующих в прошлом году, хотя и на незначительные почти 1 тыс., произошло впервые с 2015 года, когда на 1 января 2016 года оно достигло максимальных 4 млн 150,4 тыс., после чего за семь лет снизилось более чем на 1,5 млн, или на 37,1%. Основной причиной этого снижения была активизация деятельности налоговиков по исключению из госреестра юрлиц после вступившего в силу в мае 2015 года приказа ФНС, регламентирующего мероприятия по проверке достоверности включаемых или уже содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также порядок использования результатов этих мероприятий.

В 2023 году также впервые после семилетнего периода снижения увеличилось и общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, за прошлый год оно стало больше на 0,6%, увеличившись до 3 млн 216,8 тыс. с 3 млн 197,5 тыс.

По данным ФНС, количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в 2023 году составило 242,5 тыс., что на 0,2% больше, чем в 2022 году (242,1 тыс.). Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано 222,9 тыс. созданных компаний, в 2020 году - 214,6 тыс., в 2019 году - 281,1 тыс.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в 2023 году составило 46,5 тыс., что на 5,1% меньше, чем в 2022 году (49,0 тыс.). В 2021 году было ликвидировано 54,6 тыс. компаний, в 2020 году - 57,7 тыс., в 2019 году - 74,4 тыс.

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в 2023 году в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с 2022 годом на 10,1%, до 6,2 тыс. с 6,9 тыс., в 2021 и 2020 годах ликвидированных банкротов было по 7,2 тыс., в 2019 году - 8,6 тыс.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 10,3%, до 207,5 тыс. с 231,2 тыс. Количество таких компаний последовательно снижалось и в предыдущие годы: в 2019 году их было 553,9 тыс., в 2020 году - 457,7 тыс., в 2021 году - 319,4 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных из ЕГРЮЛ в 2023 году компаний как недействующие были удалены из реестра 16% (33,5 тыс.), в связи с недостоверными сведениями - 83% (172,6 тыс.).

В 2023 году количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 8,9%, до 4,4 тыс. с 4,8 тыс., в 2019 году по этой причине прекратили деятельность 6,9 тыс. компаний, в 2020 году - 5,2 тыс., в 2021 - 5,1 тыс.

Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации - за 2023 год таким образом было зарегистрировано 1,6 тыс. компаний, что на 15,2% меньше, чем в 2022 году (1,9 тыс.). В 2019 году таким образом появилось 2,8 тыс. компаний, в 2020 году - 2,2 тыс., в 2021 - 2,0 тыс.