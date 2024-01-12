В мясной ассоциации отметили активное снижение оптовых цен на мясо в РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оптовые цены на мясо в России, прежде всего на свинину и мясо бройлеров, активно снижаются, следует из мониторинга Национальной мясной ассоциации (НМА).

"Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются. Так, по нашим данным, подтверждаемым Национальным союзом свиноводов, за последние два месяца средние цены на товарных свиней упали на 25% – со 155 до 116 рублей за килограмм. В результате по сравнению с началом 2023 года оптовая цена выросла всего на 7%", - сообщил "Интерфаксу" глава НМА Сергей Юшин.

При этом он напомнил, что в январе 2021 года цена на товарных свиней была примерно такой же – от 110 до 115 рублей за кг. "На те же 25% с середины октября подешевели у производителей карбонат и грудинка. Если на пике цены на карбонат достигали 350-360 рублей за кг, то теперь переработчики могут купить сырье за 280-285 рублей, - сказал он. - Грудинка за год подорожала всего на 6%, а на те же 6-7% сегодня оптовая цена выше средней за 2019-2023 годы".

По его словам, цена на одну из наиболее востребованных у мясопереработчиков и потребителей позицию - свиной окорок - вообще обвалилась на 30%. Однако окорок пока на 14% дороже, чем ровно год назад.

"Особняком стоят цены на свиную шею, которая в прошедшем году стала товаром-хитом. Мы привыкли, что, начиная с мая, с приходом сезона шашлыков, именно цены на деликатесную шейку "улетают в небеса". Но в прошлом году, можно сказать, они "рванули в стратосферу". К середине августа они достигли 500 рублей за кг. Правда, на мгновение. Потом начался быстрый спуск на 40% к началу декабря. В нижней точке цена вплотную приблизилась к 300 рублей. Затем вновь произошел резкий рост, причем на фоне снижения цен на другие части и отруба, а перед Новым годом ажиотаж снова спал, и цена пошла вниз", - сообщил Юшин.

По его словам, похожая волатильность и на рынке бройлера. Оптовые цены на тушку за два месяца опустились на 25%. Сегодня в оптовом звене можно ее купить за 150-160 рублей за кг. "Пока не везде, но эта цена уже всего на 14% выше по сравнению с началом января 2023 года, - отметил он. - На 25% стали дешевле куриные окорочка и мясо механической обвалки – важнейшее сырье для производства недорогих колбасных изделий. Но цены на эти позиции пока заметно превышают продовольственную инфляцию".

Цены на филе снизились на 30% – с 380 рублей в начале октября до 250 рублей за кг сразу после Нового года. Куриные бедра подешевели еще больше – на 40% с начала ноября, крылья – на 45% с начала октября.

Как пояснил Юшин, такие колебания цен у производителей на мировом рынке мяса не редкость. "Скорее даже, это вполне обычная ситуация, нравится это кому-то или нет. Пытаться регулировать цены на сотни разных товарных позиций – дело бессмысленное и бесполезное. Не угонишься за рыночными колебаниями", - заявил он, предложив ряд мер для сглаживания резких ценовых изменений.

"Во-первых, нужно постоянно поддерживать хорошую рентабельность в отрасли. Чтобы снизить убытки при низких ценах, нет ничего проще, чем забить маточное поголовье свиней или сократить плотность посадки птицы. Но чтобы восстановить прежние объемы производства, понадобится не один месяц, а то и годы, - сказал он. - Во-вторых, отношения между производителями и торговыми сетями должны становиться по-настоящему взаимовыгодными, взаимоуважительными и стратегическими. Как поется в известной песне: "Нам не жить друг без друга". Если сети, как и прежде, будут любыми путями выжимать соки из производителей, обкладывать непомерными штрафами, жаловаться на поставщиков в госорганы при любом предложении о повышении отпускной цены, то в конце концов будут торговать турецкими яйцами, китайским замороженным куриным филе и индийской буйволятиной. Достаточно вспомнить, что было на мясных полках еще 20 лет назад", - сказал глава НМА.

Кроме того, считает он, необходимо более широко использовать практику долгосрочных контрактов. "Примеры такого сотрудничества уже есть. Но тут важно, чтобы обе стороны строго выполняли взятые на себя обязательства по ценам или по объемам закупок, независимо от складывающейся конъюнктуры", - заметил он.

Комментируя звучащие предложения о введении единых цен или наценок по цепочке поставок, ограничении маржи розничной торговли и другие, Юшин заявил, что "ничего путного из этих идей не получится".

"Состоятельные граждане выиграют больше от искусственно низких цен. Возникнет и серый, а потом и черный рынок, когда каких-то товаров будет не хватать. "Регулируемую" продукцию будут выпускать все меньше и с большой неохотой. Появятся и умельцы делать из килограмма бройлера полтора путем известных манипуляций. Все это уже проходили, - заявил он. - Сегодня государство придерживается более правильного вектора – постоянно повышает поддержку социально незащищенных и малоимущих граждан, чтобы обеспечить им необходимый минимум для нормального питания. Это, кстати, видно на примере рекордного потребления мяса в 2023 году, несмотря на ценовую ситуацию в течение летних месяцев. Во многом спрос на мясо птицы и яйца был сформирован ростом доходов небогатых россиян".

Приоритетом, по его словам, должна оставаться биобезопасность производства. "Государство не должно экономить на развитии ветеринарной науки, на функционировании ветеринарных служб на федеральном и региональном уровнях, на обеспечении службы квалифицированными кадрами, способными не штрафы выписывать, а давать полезные советы и консультации, на их материальном обеспечении и социальных гарантиях", - сказал он.

Юшин также предостерег импортеров от слишком активного импорта мяса в ближайшие месяцы. "Приведенная динамика оптовых цен на различные виды мяса - хорошее предупреждение его сторонникам, рассчитывающим прилично заработать. Пока мясо придет в Россию, ситуация может кардинально измениться, что было уже не раз, и вместо прибыли придется считать убытки", - заметил он.

Юшин подчеркнул, что, несмотря на ценовые колебания, потребление всех видов мяса в РФ продолжило расти и по итогам 2023 года превысило 80 кг на человека при среднем потреблении в мире 43 кг на человека в год.