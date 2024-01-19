Производители свинины и мяса птицы в России продолжают снижать отпускные цены

Это типично для января на фоне спада спроса после праздников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Отпускные цены производителей свинины и курятины в России продолжают снижаться на фоне ослабления потребительского спроса, сообщили "Интерфаксу" в Национальной мясной ассоциации (НМА) со ссылкой на данные отраслевых экспертов.

Цены на товарных свиней на этой неделе по сравнению с предыдущей снизились на 1% (до 115 рублей за 1 кг), на свиные полутуши - на 5% (до 169 рублей).

Дешевеют и продукты разделки свиней. Больше всего снизились цены на свиную шею - на 9% (до 350 рублей) и окорок - на 8% (до 225 рублей). Лопатка подешевела на 6%, до 230 рублей, карбонад - на 5%, до 270 рублей. Цены на грудинку не изменились - 190 рублей за 1 кг.

На рынке мяса птицы динамика не такая заметная. Если продукты разделки бройлера подешевели или не изменились, то тушка по отношению к предыдущей неделе подорожала на 2%, до 153 рубля за 1 кг.

Так, цены на филе снизились на 1%, до 248 рублей, на фарш - на 5%, до 90 рублей. Цены на другую продукцию (крылья, голень, бедро и др.) не изменились.

Как заявил "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, подобная динамика цен производителей достаточно традиционна для января.

"Обычно после новогодних праздников, которые являются периодом высокого спроса, потребление мяса снижается, потребитель становится более экономным. Это и отражается на ценах, - сказал он. - Это, впрочем, касается и ряда других продуктов питания".

В то же время цены производителей на эти виды мяса остаются выше показателей за аналогичный период прошлого года. На рынке свинины наибольшая динамика отмечена на свиную шею (на 23%), на рынке мяса кур - на фарш (на 55%).