Morgan Stanley выплатит $249 млн из-за вероятного раскрытия конфиденциальной информации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley выплатит более $249 млн для урегулирования предъявленных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинений в мошенничестве и за отсутствие "информационных барьеров", говорится в пресс-релизе регулятора.

Обвинения касаются раскрытия конфиденциальной информации о продаже крупных пакетов акций (так называемой блочной торговле).

"Продавцы (акций) доверили Morgan Stanley существенную непубличную информацию о предстоящих сделках блочной торговли, всецело ожидая и рассчитывая, что банк сохранит ее в тайне", - сказал глава SEC Гэри Генслер, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Тем не менее, отмечает Генслер, кредитная организация и бывший глава ее отдела синдицирования на рынке акций Паван Пасси использовали указанную информацию к собственной выгоде.

SEC также назначила штраф для Пасси в размере $250 тыс.