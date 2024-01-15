Доллар на "Мосбирже" подешевел на 71 копейку, евро - на 1,09 рубля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на торгах на "Московской бирже" в понедельник, в моменте все три валюты обновили минимальные отметки с 30 июня. Рубль подорожал в том числе, на фоне решения Минфина впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

К 19:00 доллар подешевел на 81 копейку, до 87,6 рубля. Ранее доллар в моменте опускался до 87,3725 рубля впервые с 30 июня. Евро к 19:00 дешевел на 1,09 рубля, до 96,01 рубля. Ранее евро снижался до 95,56 рубля. также впервые с 30 июня. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 93,8 рубля, до 91,38 рубля. Юань подешевел на 9,25 копейки - до 12,13 рубля. Ранее курс юаня опускался до 12,1 рубля также впервые с 30 июня.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов понедельника, рост его котировок произошел пятый день подряд, начиная с первых полноценных торгов года после новогодних каникул. Поддержку рублю продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Позитивное влияние на рубль оказывает также продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На прошлой неделе стало известно, что с учетом решения Минфина впервые с возобновления покупок в августе прошлого года вернуться к продажам валюты в период с 15 января по 6 февраля, Банк России будет продавать валюту на 16,7 млрд рублей в день с сегодняшнего дня и до конца января, с 1 по 6 февраля - на 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал валюту на 0,9 млрд рублей в день).

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2023 года снизился на 0,5% по отношению к ноябрю, по предварительной оценке ЦБ.

В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,5%. В 2022 году реальный эффективный курс рубля к корзине валют вырос на 24,7%, в 2021 году - на 9,1%.

За 2023 год реальный курс рубля к доллару снизился на 25,1%, к евро - на 26,6%, к юаню - на 20,5%.

Средний номинальный курс доллара к рублю в 2023 году составил 84,6566 рубля. Средний номинальный курс евро к рублю в 2023 году равнялся 91,5924 рубля. Средний номинальный курс юаня к рублю в 2023 году составил 11,9312 рубля.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2023 году по отношению к аналогичному показателю 2022 года снизился на 20,3%, к евро - на 22,6%, к юаню - на 15,7%.

Предварительная оценка роста ВВП России в 2023 году составляет 3,5%, эта цифра может быть пересмотрена в процессе дальнейших досчетов в сторону увеличения до около 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Всероссийском муниципальном форуме.

"Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года - 3,5%", - сказал он.

Министр пояснил, что информация по отдельным секторам экономики, доля которых в ВВП страны в последние годы увеличилась, поступает позднее, в связи с чем в дальнейшем не исключен пересмотр оценки ВВП за прошлый год по аналогии с тем пересмотром, который был проведен в отношении 2021-2022 годов.

Минэкономразвития оценивало рост ВВП России за январь-ноябрь 2023 года в 3,3%, в том числе в ноябре - в 4,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагал рост ВВП в 2023 году на 2,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП (прогноз от сентября) на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

"За прошедшую неделю рубль существенно укрепился к остальным валютам. На него положительно повлияли продажи валютной выручки экспортерами и начало валютных продаж со стороны ЦБ, объемы которых впечатлили рынок. Считаем, что эти факторы уже фактически учтены в текущих котировках. Дальнейшая динамика курса валют будет зависеть от цен на нефть и действий правительства по "тонкой настройке" правил принудительной продажи валютной выручки. Принимая во внимание текущий тренд на укрепление рубля, мы смещаем озвученный ранее прогнозный коридор курса валют и ожидаем, что в первом квартале 2024 года стоимость доллара будет варьироваться от 87 до 92,5 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В понедельник, 15 января, российский рубль обновил полугодовые максимумы. С сегодняшнего дня ЦБ возобновил продажи валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем таких сделок небольшой, но краткосрочная реакция рынка понятна - последний раз такие операции проводились в августе 2023 года", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль с начала торгов возобновил укрепление, которое наблюдается уже пятую сессию подряд. В результате российская валюта обновила полугодовой максимум. Увеличение продажи иностранной валюты ЦБ, который с сегодняшнего дня возобновил операции в рамках бюджетного правила, может на краткосрочном горизонте способствовать укреплению рубля. Однако ежедневный объем таких сделок относительно небольшой в сравнении даже с торговыми оборотами пары "юань-рубль". Одна из причин увеличения предложения валюты со стороны Банка России - сокращение нефтегазовых доходов бюджета, может в более долгосрочной перспективе постепенно усиливать давление на курс рубля. Тем более, что бюджетные расходы в этом году намного выше, чем в прошлом. При этом нефтяные цены пока находятся недалеко от многомесячных минимумов, а периодические попытки развить устойчивое восходящее движение заканчиваются серьезными просадками", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник. К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,93%, до $77,57 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах биржи NYMEX на 1,03%, до $71,92 за баррель.

Транспортная ассоциация Baltic and International Maritime Council (BIMCO) сообщила, что военные США предупредили ее о сохранении высокой степени рисков для судов, следующих через Красное море.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. В воскресенье военные сбили еще одну хуситскую ракету.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 16 января на 45,52 копейки, до 87,6772 рубля, и уменьшил курс евро на 68,35 копейки, до 96,0682 рубля.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник, так как биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника уменьшился на 47,32 копейки относительно пятницы и составил 87,7249 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 180,83 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился в понедельник относительно пятницы на 66,65 копейки, до 96,0408 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 66,73 копейки, до 96,1071 рубля. Объем торгов евро составил 515,115 млн евро, из которых 198,446 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 316,669 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ в понедельник, 15 января, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ 2 078,9 млрд рублей (при лимите 2 940 млрд рублей и спросе 2 078,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 января опустилась на 5 базисных пунктов - до 15,15% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в понедельник на прежнем уровне - 15,43% годовых, на три месяца - повысилась относительно пятницы на 7 базисных пунктов, до 14,94% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 13,19% годовых.