Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Горнодобывающая Rio Tinto, входящая в пятерку лидеров алмазодобычи в мире, сообщила, что в четвертом квартале 2023 года выпустила 659 тысяч карат алмазов, что на 50% ниже данных годичной давности, всего в 2023 году добыча составила 3,34 млн карат, что на 28% ниже, чем в 2022 году.

Прогноз компании был от 3 до 3,8 млн карат. Прогноз по алмазам на 2024 год Rio Tinto не приводит.

Падение объясняется сокращением добычи руды из-за закрытия в 2023 году двух участков месторождения Diavik (Северо-Западные территории, Канада), которое осталось единственным производственным активом Rio после прекращения в конце 2020 года добычи на австралийском руднике Argyle.

Rio принадлежит 100% в Diavik после выкупа в конце 2021 году 40%-й доли у Dominion Diamond. Показатели Diavik сокращаются, этот открытый в 2003 году рудник планируется закрыть в 2025 году. В 2023 году Rio объявило об инвестициях в $40 млн для организации подземного рудника на одном из участков месторождения, что поможет продлить срок его эксплуатации до начала 2026 года.