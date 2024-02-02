МВФ ожидает замедления темпов роста китайской экономики до 3,5% к 2028 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления роста китайской экономики в ближайшие годы.

К 2028 году темпы увеличения ВВП КНР могут сократиться до 3,5%, говорится в докладе МВФ по Китаю.

В 2023 году экономическая активность в стране выросла благодаря снятию ковидных ограничений, темпы подъема ВВП примерно соответствовали целевому показателю властей в 5%, отмечается в докладе.

"Росту экономики способствовал внутренний спрос, особенно частное потребление, а также стимулирующие меры властей, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, налоговые послабления для компаний и домохозяйств, а также бюджетные расходы", - говорится в докладе.

В 2024 году, согласно прогнозу МВФ, темпы роста китайского ВВП замедлятся до 4,6% в связи с сохраняющимися проблемами рынка жилья и слабым внешним спросом.

"В среднесрочной перспективе экономический рост в КНР, вероятно, будет ослабляться и достигнет порядка 3,5% в 2028 году в связи с последствиями низкой производительности труда и старения населения", - говорится в докладе.

Инфляция в Китае была слабой в 2023 году, главным образом, из-за снижения цен на энергоресурсы и продовольствие. Согласно официальным данным, потребительские цены увеличились всего на 0,2% в прошедшем году.

МВФ ожидает ускорения темпов инфляции в КНР в текущем году до 1,3%.

Организация отмечает высокую степень неопределенности в отношении дальнейших перспектив китайской экономики.

"Более глубокий, чем ожидается, спад в секторе недвижимости может оказать давление на потребительские расходы и ослабить доверие, а также увеличить бюджетную нагрузку местных органов власти. Результатом этого может стать дефляционное давление и формирование неблагоприятного макроэкономического цикла", - говорится в докладе.

Среди других рисков для китайской экономики МВФ называет более существенное, чем ожидается, ослабление внешнего спроса, ужесточение глобальных финансовых условий и усиление геополитической напряженности.