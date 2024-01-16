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В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки
Фото: Алексей Белкин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ получит право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов с 1 июля 2024 года, следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Цель законопроекта - дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.

Проект закона "О внесении изменения в часть шестую статьи 456 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации" (№531412-8) предусматривает, что Банк России получает полномочия по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест.

Ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации.

Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты, а также ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время выросли риски в ипотечном кредитовании. По состоянию на 1 октября 2023 года цены на строящееся жилье выше цен на готовое жилье на 42%. В том случае, если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту. Это несет риски как для заемщика, так и для кредитора.

Кроме того, растет доля предоставляемой ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% с 37% в IV квартале 2022 года до 47% в III квартале 2023 года. Качество обслуживания ипотеки может снизиться из-за предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Банк России ЦБ РФ Госдума
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