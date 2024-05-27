Россиянам разрешат продавать ипотечное жилье самостоятельно без лимита по сумме кредита

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Граждане смогут самостоятельно продавать ипотечное жилье без ограничений по сумме полученного кредита, если банк-залогодержатель не успел инициировать процесс взыскания, устанавливают подготовленные ко второму чтению поправки к закону об ипотеке.

Законопроект № 907072-7 в феврале 2020 года внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая. Изначально документ предусматривал, что физлица-заемщики смогут самостоятельно, предварительно уведомив банк, продавать ипотечное жилье, если размер кредита не превышает 15 млн рублей, а банк не успел инициировать взыскание залога через суд. Такой возможностью гражданин мог бы воспользоваться, если банк начал взыскание во внесудебном порядке - по исполнительной надписи нотариуса. На продажу законопроект отводил полгода с правом банка и заемщика договориться о пролонгации срока. Минимальную стоимость сделки должен был определять банк с учетом неисполненных клиентом обязательств по кредиту.

Ко второму чтению комитет Госдумы по финансовому рынку изменил перечень ситуаций, когда заемщику продать самому жилье не позволят. Среди них не только подача банком в суд иска о наложении взыскания на имущество, но и инициирование изъятия залога по исполнительной надписи нотариуса. Также право на самостоятельную продажу не будут иметь граждане, в отношении которых возбуждена судебная или внесудебная процедура личного банкротства, либо если они ранее отказались от самостоятельной продажи этого жилья или не уложились в отведенный срок. Кроме того, самостоятельно заемщикам не разрешать продавать недвижимость, заложенную нескольким кредиторам.

Однако депутаты исключили из документа ограничения по размеру кредита: заемщик при отсутствии перечисленных выше обстоятельств сможет попытаться самостоятельно продать заложенное банку жилье вне зависимости от изначального размера долга. Еще одно изменение ко второму чтению: на продажу у заемщика будет четыре, а не шесть месяцев, но возможность продлить срок реализации сохраняется.

Сама процедура выглядит так: заемщик уведомляет банк о намерении продать ипотечное жилье. Банк при отсутствии ограничений в течение 10 рабочих дней согласовывает процедуру и рассчитывает минимальную цену продажи, которая определяется как объем требований кредитной организации на день окончания срока реализации. Деньги по сделке будут поступать банку, а положительная разница между ценой продажи и размером долга по ипотеке затем будет перечислена заемщику.

В течение срока, который был отведен заемщику для самостоятельной продажи ипотечной квартиры, банк-залогодержатель не сможет инициировать ее изъятие. Он сможет это сделать только после истечения отведенного времени.

Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.