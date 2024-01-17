Первый замгендиректора ОАК Тимофеев назначен управляющим директором "Туполева"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый замгендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Константин Тимофеев назначен управляющим директором АО "Туполев", сообщила пресс-служба ОАК.

Как уточняется, прежняя должность сохранится за Тимофеевым.

Наряду с растущей загрузкой КБ и Казанского авиазавода по производству продукции в рамках ГОЗ, "Туполев" будет наращивать выпуск самолетов гражданской авиации, развивая платформу Ту-214, отметил глава ОАК Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба. Совмещение уровней управления головной компании и операционного управления "Туполевым", по его словам, позволит "ускорить принятие необходимых решений и выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства".

В ОАК Тимофеев отвечает за стратегическое планирование, управление программами стратегической авиации, капитального строительства и управление инфраструктурой. В 2018-2020 гг. он занимал пост замгендиректора по качеству филиала "Региональные самолеты" (до 2020 года – АО "Гражданские самолеты Сухого") корпорации "Иркут" (с августа 2023 года – ПАО "Яковлев"). Имеет квалификации пилота гражданской авиации, в том числе Ту-204/214 и Superjet.

Прежний управляющий директор "Туполева" Вадим Королев останется в контуре корпорации, "сосредоточившись на задачах реализации перспективных проектов в портфеле программ ОАК", говорится в сообщении компании.