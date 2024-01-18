Торги на "Мосбирже" открылись ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись ростом большинства рублевых цен blue chips на фоне подорожавшей нефти (цена Brent превысила $78 за баррель), сдерживающим фактором выступает негативная конъюнктура внешних фондовых площадок из-за опасений за состояние мировой экономики.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте расписки Ozon и бумаги "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3192,29 пункта, индекс РТС вырос тоже на 0,2%, до 1132,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар подешевел на 10 копеек до 88,85 рубля.

Подорожали расписки OZON (+0,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "НЛМК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что на рынке акций сохранятся умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи попробует продвинуться к верхней границе диапазона 3160-3210 пунктов, который пока сохраняет свою актуальность. "Учитывая попытку отскока на рынке нефти и текущие позиции рубля, рассчитываем на дальнейшее постепенное оживление спроса в "голубых фишках" при сохранении интереса к внутренним секторам", - говорит он.

Отчетность Сбербанка не только подтвердила позитивные ожидания по дивидендам, но и ослабила опасения по сокращению доходов в ближайшие месяцы, добавил эксперт.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что с конца прошлой недели индекс МосБиржи консолидируется вблизи сопротивления 3200 пунктов. Прорыв этого рубежа откроет путь к росту индекса в направлении 3290 пунктов, локального максимума прошлого года. В случае же отката индекс может опуститься к 3000 пунктам.

В пользу повышения индекса выступает удорожание нефти на фоне опубликованного в среду ежемесячного отчета ОПЕК. В отчете прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть в 2024-2025 годах и дефицит предложения на мировом рынке нефти до 2025 года. Между тем, опубликованные накануне данные Американского института нефти показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе. В четверг выйдут данные по запасам от Минэнерго США, если тенденция на увеличение запасов получит подтверждение, то это усилит опасения относительно слабого спроса на нефть в крупнейшей экономике мира, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что акции Сбербанка могут стать локомотивом роста всего российского рынка.

Азиатские фондовые рынки начали четверг преимущественно снижением под влиянием негативных экономических перспектив Китая и корректировки ожиданий относительно скорого начала цикла смягчения ставок на глобальном уровне - вероятность смягчения монетарной политики ФРС уже в марте заметно сократилась. Данные CME FedWatch отражают, что вероятность снижения ставки ФРС в марте оценивается примерно в 55-60%, в то время как месяц назад значения были выше.

Данные о росте розничных продаж в США поддерживают перспективу сохранения высоких процентных ставок. Комментарии представителей ЕЦБ также укрепили ожидания относительно ставок в еврозоне, президент ЕЦБ подчеркнула, что победа над инфляцией еще не достигнута. Цены на нефть подросли из-за прогнозов ОПЕК о сильном росте мирового спроса в ближайшие два года и погодных условий в США, которые влияют на производство.

Российский рынок сохраняет устойчивость, индекс МосБиржи консолидируется на текущих уровнях уже три торговых сессии. Выход из консолидации можно ожидать по текущей тенденции, то есть вероятность роста преобладает. Ближайшие уровни сопротивления 3180-3200 пунктов. Учитывая текущий контекст, локомотивом роста могут выступить акции Сбербанка, который сообщил о значительном увеличении прибыли по РСБУ в 2023 году, обновив рекорды и продемонстрировав подъем кредитного портфеля и расширение клиентской базы своих услуг. Дивидендные выплаты банка, которые, предположительно, могут составить 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8% (это делает акции Сбербанка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций), считает Кабаков.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-0,6% из-за статданных и отчетов компаний.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения.

Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в Штатах, отмечают аналитики.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

В Японии заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в ноябре на 4,9% относительно предыдущего месяца после роста на 0,7% в октябре, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного спада - на 0,8%, по данным Trading Economics.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Трейдеры на Гонконгской фондовой бирже пользуются моментом для выгодной покупки акций после падения Hang Seng до минимума примерно за 15 месяцев в среду, пишет Trading Economics.

При этом некоторые инвесторы, судя по всему, опасаются, что в начале текущего года восстановление китайской экономики, как и в конце прошлого, будет медленным в отсутствие масштабных мер поддержки со стороны властей на фоне долговых рисков региональных правительств.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $78,36 за баррель (-0,5% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,9%, до $73,2 за баррель (+0,2% в среду).

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути. США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".