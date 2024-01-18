Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже

Как подчеркивается в заявлении группы, листинг на других биржах не рассматривается

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - TCS Group после делистинга глобальных депозитарных расписок (ГДР, GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE) планирует сохранить их обращение на Московской бирже, говорится в материалах, размещенных на сайте группы.

"Компания принимает меры, чтобы сохранить листинг ГДР на Московской бирже. Одним из результатов редомициляции станет листинг акций "ТКС Холдинга" на Московской бирже. Компания не планирует листинг ГДР или акций на иных альтернативных биржах", - заявила группа.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group сейчас имеют первичный листинг на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на Московской бирже. При этом торги ГДР на LSE с 3 марта 2022 года приостановлены. TCS отмечает, что с тех пор не получила никакой информации о возможном возобновлении торгов, также группа фактически лишена возможности соблюдать требования по раскрытию нормативных новостей на LSE. Это стало важными причинами, по которым совет директоров группы принял решение о делистинге ГДР с LSE, подчеркивается в материалах. TCS ожидает, что листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января 2024 года в 08:00 по лондонскому времени.

Группа также сменит банк-депозитарий ГДР, переведет программу из JPMorgan Chase Bank в RCS Issuer Services до 1 февраля 2024 года.

После перерегистрации TCS с территории Кипра в Россию будут приняты меры по прекращению программы ГДР, отмечает группа. Расписки, учитываемые в российских депозитариях, будут автоматически конвертированы в акции "ТКС Холдинга" в соотношении один к одному. Держатели ГДР, учитываемых в иностранных депозитариях, могут их добровольно или принудительно конвертировать в акции новой компании, получить компенсацию, если бумаги не будут конвертированы.

Ранее сообщалось, что TCS Group перерегистрируется с территории Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский (Владивостокский городской округ), сменит название на "Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг". Количество размещенных акций новой компании будет идентично количеству размещенных акций TCS Group (199 млн 305 492 акции).

Группа рассчитывает, что основные этапы редомициляции будут завершены в первом квартале 2024 года.

Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа "Интеррос" Владимира Потанина.