Сбербанк открыл в Симферополе головное отделение по Крыму

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Головное отделение Сбербанка по Республике Крым открыто в Симферополе в четверг, сообщает пресс-служба банка.

"Темпы, с которыми мы здесь развивались, невозможны были бы без поддержки местной власти. И мы, собственно говоря, сегодня за год имеем долю на рынке 12%, у нас здесь, в Крыму, работает 14 офисов, мы имеем порядка 130 наших банкоматов", - сказал на открытии председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он назвал темп входа банка в Крым хорошим и спрогнозировал такую же динамику в дальнейшем.

"Планируем порядка десяти офисов еще открыть в этом году и удвоить количество наших банкоматов и терминалов по полуострову, и, как минимум, удвоить нашу долю по рынку", - сказал Греф.

Ровно год назад – 18 января 2023 года – Сбербанк объявил об установке первых банкоматов в Крыму.

Ранее в Симферополе открылись четыре отделения Сбербанка по обслуживанию розничных клиентов, а также крупнейший на Крымском полуострове специализированный офис по работе с корпоративными клиентами. Также отделения банка на полуострове открыты в Ялте, Евпатории, Керчи, Феодосии и городе федерального значения Севастополе.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.