Сбербанк к концу года планирует занять 20-25% банковского рынка Крыма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк к концу 2024 года планирует занять долю в 20-25% на банковском рынке Крыма, заявил журналистам во вторник глава кредитной организации Герман Греф.

Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка: 15 офисов для розничных клиентов и 3 - для бизнеса. У банка есть отделения в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории.

Помимо Сбербанка за последние два года в Крым пришли и другие крупные игроки, в частности, Промсвязьбанк и Т-Банк (прежнее название Тинькофф банк). Крупнейшим банком полуострова является Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, "дочка" ВТБ).

"Мы за конкуренцию. Наш приход здесь - это плохая новость для наших конкурентов, потому что на 200 базисных пунктов сразу же упали ставки по кредитованию. Я думаю, что это хорошая новость для предпринимателей и для жителей Крыма. Поэтому мы будем поддерживать высокий уровень конкуренции, и думаю, что мы быстро будем наращивать долю нашего рынка. До конца этого года доля нашего рынка здесь будет примерно 20-25%. Дальше будет расти. Начинали мы с нуля. В прошлом году вышли только на этот рынок. Сейчас очень быстро растем", - заявил Греф в ходе мероприятий, посвященных празднованию 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

До конца года банк планирует увеличить число бизнес-подразделений на полуострове до 22, расширив присутствие в регионе на Бахчисарай, Джанкой, Алушту, Саки и Алупку.

Как рассказал глава Сбербанка, базовая часть команды приехала в Крым из других регионов. "В банковской сфере есть специфика, нужны очень хорошо подготовленные люди. Что касается работы наших офисов, там очень высокотехнологический порог требований. Поэтому первые 300 человек мы завезли из других территорий России. Они составили костяк команды. Сейчас идет подготовка персонала в Крыму. И мы расширяемся уже полностью за счет местных кадров", - отметил Греф.

"Что касается экосистемы, постепенно экосистема тоже начинает приходить сюда. Мы не строим каких-то планов, в соответствии с которыми они должны развиваться. Каждая из компаний экосистемы принимает решения для себя сама. Но я думаю, что в ближайшие годы они все здесь появятся", - заявил Греф, отвечая на вопрос, какие компании из экосистемы Сбербанка могут зайти в Крым.