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Россельхознадзор готовит к регистрации трех поставщиков свинины в Китай

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор готовит три российские компании к внесению в систему регистрации КНР для поставок свинины на китайский рынок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Эти предприятия были проинспектированы китайскими специалистами в декабре 2023 года.

"В ближайшее время направим в Китай отчет о выполнении рекомендаций, которые были даны китайскими коллегами в ходе визита", - сказали в пресс-службе.

В Россельхознадзоре рассчитывают, что поставки российской продукции свиноводства в Китай начнутся в ближайшие два месяца.

19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря - утвержден ветеринарный сертификат. Это дает РФ право на экспорт свинины на китайский рынок. Как сообщалось, первые партии готовит к отправке агрохолдинг "Мираторг". Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина в перспективе нескольких лет может занять до 10% импорта в Китай.

Россельхознадзор Китай
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