Поставки свинины из РФ в Китай могут начаться во II полугодии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия может начать поставки свинины в Китай после 15-летнего перерыва во второй половине 2024 года. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский журналистам в четверг.

"В прошлом году решение было принято о допуске российской свинины (в Китай - ИФ). (...) Мы рассчитываем, что как минимум во второй половине нынешнего года физически начнутся поставки российской свинины в Китай", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время РФ готовится к экспорту свинины в Китай. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря – ветеринарный сертификат.

По оценке Национального союза свиноводов, с учетом необходимости аттестации производств, адаптации на китайском рынке, выстраивания логистических и финансовых цепочек, в 2024 году поставки будут достаточно скромны – на уровне 25-30 тыс. тонн. В перспективе же нескольких лет, по оценке союза, российские экспортеры свинины могут поставлять на китайский рынок около 200 тыс. тонн свинины в год и занять на нем 7-10%.