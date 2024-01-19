Энергосистемы Центра и Московского региона обновили рекорды потребления мощности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Потребление мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра 18 января достигло нового рекорда, составив 41,023 тыс. МВт. Об этом сообщила пресс-служба филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра".

"В текущем осенне-зимнем периоде это уже третье превышение исторического максимума потребления в ОЭС Центра. 9 января 2024 года зафиксирован уровень 40,941 тыс. МВт, 13 декабря 2023 года – 40,916 тыс. МВт", - говорится в сообщении.

В свою очередь Московская энергосистема увеличила свой исторический максимум на 56 МВт до 19,846 тыс. МВт (прежний максимум был зафиксирован 14 декабря 2023 года).

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра" (ОДУ Центра) обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.