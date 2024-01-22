Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью, упали расписки Qiwi

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с подорожавшей нефтью (Brent превысила $79,5 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами самой биржи и "Северстали". Во "втором эшелоне" упали расписки Qiwi (-14,7%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3172,15 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1136,91 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 подешевел до 87,87 рубля (-0,33 рубля).

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