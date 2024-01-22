ЦБ сообщил, что эффект переноса курса в цены остается проинфляционным, но его вклад снижается

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Эффект переноса курсовой динамики в цены остается проинфляционным, но масштаб его влияния уменьшается, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"Пока не закончился полный перенос в цены летнего ослабления рубля. Произошедшее затем укрепление было не таким масштабным, поэтому эффект переноса продолжает быть проинфляционным, но его вклад снижается", - отмечает Банк России.

Среднемесячный курс рубля в декабре 2023 года ослаб относительно трех основных торгуемых валют: на 0,2% к доллару, 1,5% к евро и 1,6% к китайскому юаню. В целом за IV квартал рубль укреплялся. Уровень курса в декабре соответствует значениям июля 2023 года, подчеркивает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на заметное замедление роста цен в товарах с высокой чувствительностью к обменному курсу. Для товаров с низкой чувствительностью к курсу текущий темп роста цен (с сезонной очисткой в среднем за три месяца) также снизился, но остается вблизи 10% в пересчете на год.

Инфляция в декабре 2023 года составила 0,73% после 1,11% в ноябре. С поправкой на сезонность в аннуализированном выражении (SAAR) месячный прирост цен замедлился до 6,5% (в ноябре - 10,2%). Это объясняется как снижением устойчивой составляющей роста цен, так и замедлением удорожания товаров и услуг с волатильными ценами, отмечает ЦБ. В среднем за IV квартал потребительские цены росли темпом 8,7% (SAAR), что ниже уровня предыдущего квартала и конца 2021 - начала 2022 годов.

Годовая инфляция по итогам декабря замедлилась до 7,42% с 7,48% в ноябре.

ЦБ отмечает, что такой показатель, как прирост потребительских цен год к году (годовая инфляция), удобен для долгосрочного анализа инфляции. Именно для него устанавливается количественная цель по инфляции денежно-кредитной политики Банка России - "вблизи 4%".

Вместе с тем, для оценки текущего инфляционного давления и для принятия текущих решений о денежно-кредитной политике используют прирост цен месяц к месяцу (м/м) обычно с исключением сезонности (SA) или средний прирост цен месяц к месяцу с сезонной очисткой за три месяца. Именно они характеризуют текущее ценовое давление, на которое и должна влиять денежно-кредитная политика, подчеркивает регулятор.