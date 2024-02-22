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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Доллар расчетами "сегодня" на МосБирже превысил 100 руб. на локальном спросе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг превысил отметку 100 рублей на локальном спросе; при этом курс доллара расчетами "завтра", на основе которого рассчитывается официальный курс ЦБ РФ, колеблется вблизи отметки 92,3 рубля, то есть разница между котировками двух долларовых контрактов с разным сроком расчетов достигла почти 8 рублей.

Курс доллара США расчетами "сегодня" в ходе торгов 22 февраля достигал отметки 100,15 руб./$1, что на 7,82 рубля выше уровня закрытия среды. Вместе с тем курс доллара расчетами "завтра" к 16:36 по московскому времени составил 92,305 руб./$1, что было на 24,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии.

При этом в валютных парах "китайский юань - рубль" с разными сроками расчетов такой диспропорции на наблюдается. В этом сегменте рынка рубль плавно укрепляется как с расчетом "сегодня", так и расчетом "завтра".

США ЦБ РФ Московская биржа
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