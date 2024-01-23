Johnson & Johnson в IV квартале нарастила чистую прибыль на 28%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Чистая прибыль американского производителя товаров для здоровья Johnson & Johnson в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 28%, выручка - на 7,3%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $4,132 млрд, или $1,7 в расчете на акцию, по сравнению с $3,227 млрд, или $1,22 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль выросла до $2,29 с $2,05 на акцию.

Выручка поднялась до $21,395 млрд с $19,939 млрд годом ранее. В том числе продажи в сегменте инновационной медицины в прошедшем квартале повысились на 4,2% - до $13,722 млрд, в подразделении, выпускающем медицинские устройства, - на 13,3%, до $7,673 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,28 на акцию при выручке в $21,022 млрд.

За весь 2023 год компания нарастила выручку на 6,5%, до $85,159 млрд. Годовая скорректированная прибыль увеличилась до $9,92 с $8,93 на акцию.

В текущем году J&J рассчитывает получить прибыль без учета разовых факторов в диапазоне $10,55-10,75 на акцию при выручке в $87,8-88,6 млрд. Уолл-стрит прогнозировала $10,68 на акцию и $87,9 млрд соответственно.

Котировки акций J&J снижаются на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник.